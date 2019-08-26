2019-08-26T13:59:31+03:00
Происшествия

Два приятеля из Ханты-Мансийска украли запчасть от лодочного мотора

Кражу раскрыли спустя месяц
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Два приятеля из Ханты-Мансийска украли запчасть от лодочного мотораДва приятеля из Ханты-Мансийска украли запчасть от лодочного мотораФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В июле текущего года в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 36-летний житель окружной столицы с заявлением о краже редуктора к лодочному мотору «Ямаха» стоимостью 70 000 рублей.

Оперативники вышли на след преступников. Ими оказались 25-летний безработный местный житель и его 22-летний приятель. Молодые люди проникли на территорию производственной базы, где заявитель хранил лодочный мотор. Злоумышленники похищенным имуществом распорядились по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горе-угонщика задержали полицейские Урая
Школы Ханты-Мансийска готовы к приёму детей
Безработный югорчанин украл у женщины кошелёк
Итоги конкурса «Чёрное золото Югры» подведут в Ханты-Мансийске
Вартовчан приглашают принять участие в конкурсе «Выборы в объективе»
В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы
Спасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой
Югорчане вновь пополнили счета мошенников по собственной вине
В Когалыме перекроют для движения транспорта улицу Северную
До старта Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске осталось чуть больше двух недель
В Югре судят ростовчанина за серию надругательств над малолетними девочками
Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентов
Югра присоединилась к всероссийской осенней акции «Живи, лес!»
Молодой отец получил 7,6 лет тюрьмы за убийство бывшей жены-вымогательницы
В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых»
В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека
Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске названы имена победителей фестиваля «Клёвый берег»
На трассе «Сургут-Ноябрьск» при столкновении бензовоза и кроссовера погиб пассажир иномарки
Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди
На устранения последствий паводка в югорском посёлке власти выделили 4 миллиона рублей
«Ночь кино» состоялась в Югре
Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства
В Сургуте на Югорском тракте перекроют движение для транспорта
Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы
В Сургуте в замене лифтов нуждаются 500 домов
На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей
Сургутянин из кондитерской похитил стул в виде слона