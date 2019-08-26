СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-26T13:59:31+03:00

Два приятеля из Ханты-Мансийска украли запчасть от лодочного мотора Фото: Татьяна Коркина

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В июле текущего года в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 36-летний житель окружной столицы с заявлением о краже редуктора к лодочному мотору «Ямаха» стоимостью 70 000 рублей.

Оперативники вышли на след преступников. Ими оказались 25-летний безработный местный житель и его 22-летний приятель. Молодые люди проникли на территорию производственной базы, где заявитель хранил лодочный мотор. Злоумышленники похищенным имуществом распорядились по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU