2019-08-26T13:43:28+03:00
Общество

Вартовчан приглашают принять участие в конкурсе «Выборы в объективе»

Он проходит по шести номинациям
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают принять участие в конкурсе «Выборы в объективе». Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают принять участие в конкурсе «Выборы в объективе». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Вартовчан приглашают принять участие в окружном фотоконкурсе «Выборы в объективе», приуроченном к проведению выборов, которые состоятся в муниципалитетах Югры в единый день голосования 8 сентября.

По информации организаторов, на конкурс принимаются фотоработы, связанные с процессом голосования при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Югры, ранее не участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других источников.

Для участия необходимо в срок не позднее 10 сентября представить в Избирательную комиссию Югры свою работу в любой из шести номинаций. «Я голосую впервые» - на фотографии изображен молодой избиратель (или несколько избирателей), реализующий свое избирательное право; «Голоса поколений моей семьи» - на фотографии изображены члены одной семьи, реализующие свое избирательное право; «Реализация избирательных прав лиц с ограниченными возможностями»; «Я голосую» - представляются фотографии, мотивирующие принять участие в голосовании; «Проводим выборы» - представляются фотографии, раскрывающие суть работы членов участковой (территориальной) избирательной комиссии;«Личный пример» - представляются фотографии, где голосуют граждане старшего поколения (старше 60 лет).

Заявку и работы необходимо направлять на адрес электронной почты iks86.konkurs@yandex.ru. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Избирательной комиссии Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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