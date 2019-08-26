Югорчане вновь пополнили счета мошенников по собственной вине

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-26T11:58:24+03:00

Преступников найти пока не удаётся

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять дистанционных преступлений. Жители Югорска, Урая, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Советского района перевели мошенникам более 340 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в интернет-магазинах.

Так, в Нижневартовске 41-летняя местная жительница, желая продать кровать на сайте бесплатных объявлений, лишилась 13 тысяч рублей.

В Нефтеюганске местный житель, используя сайт «nefteyugansk.intim-place3.com», хотел получить услуги интимного характера, но стал жертвой мошенников и лишился 11500 рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU