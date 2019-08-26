2019-08-26T11:52:29+03:00
Общество

В Когалыме перекроют для движения транспорта улицу Северную

Водителей просят планировать маршрут
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме перекроют для движения транспорта улицу Северную. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме перекроют для движения транспорта улицу Северную. Фото с сайта администрации города Когалым
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Очередное перекрытие дороги ожидается в Когалыме. Водителям придётся искать пути объезда.

Как сообщили в администрации города Когалым, в связи с прокладкой инженерных сетей к строящемуся детскому саду в 8 микрорайоне города, в период с 26 августа по 2 сентября будет перекрыта автомобильное движение по улице Северная. Автобусы общественного транспорта, выполняющие рейсы по маршруту 1А на период перекрытия движения не будут осуществлять рейсы в микрорайоне №7. Ближайшая остановка расположена по улице Прибалтийская.

Также с 21 августа перекрыто движение транспорта на участке от пересечения улиц Мира-Молодежная до пересечения улиц Мира-Прибалтийская, автобусы общественного транспорта, выполняющие рейсы по маршрутам №2 и №3, с 21 августа идут в объезд по улице Дружбы Народов (остановка «Администрация города Когалыма»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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