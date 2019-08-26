2019-08-26T10:55:55+03:00
Спорт

До старта Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске осталось чуть больше двух недель

Региональный открытый турнир по быстрым шахматам пройдет в городе Мегион
Алена Кульмухаметова
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До старта Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске осталось чуть больше двух недельДо старта Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске осталось чуть больше двух недельФото: Татьяна Коркина
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С 9 сентября по 4 октября Ханты-Мансийск станет столицей мировых соревнований. В окружной столице Югры состоится Кубок мира по шахматам среди мужчин.

Приуроченный к этому событию региональный открытый турнир по быстрым шахматам пройдет в городе Мегионе с 13 по 15 сентября. По информации городской общественной молодежной организации «Молодежный авангард» соревнования состоятся во Дворце искусств.

Дополнительная информация в официальной группе организации в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, Кубок мира пройдет с 9 сентября по 4 октября 2019 года. Более 120 сильнейших шахматистов, представляющих все континенты, сыграют в нем по олимпийской системе. После каждого тура количество претендентов на победу будет сокращаться вдвое, таким образом, в финале сильнейший будет определен из двух оставшихся игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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