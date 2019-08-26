2019-08-26T10:50:01+03:00
Происшествия

В Югре судят ростовчанина за серию надругательств над малолетними девочками

Преступника искали долгих десять лет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре судят ростовчанина за серию надругательств над малолетними девочками. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Югре судят ростовчанина за серию надругательств над малолетними девочками. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Более десяти лет скрывался опасный преступник от правосудия. Найти его удалось благодаря отпечаткам и анализу ДНК. Вскоре злоумышленник предстанет перед судом за изнасилование четырёх маленьких девочек, две из которых дважды подверглись нападению.

В СУ СК ПО ХМАО-Югре, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Ростовской области. Мужчина обвиняется в изнасиловании и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Дело удалось раскрыть в 2019 году в результате непрекращающейся работы сотрудников отдела криминалистики. Им удалось установить признаки серийности надругательств над малолетними девочками, совершенными в округе более 10 лет назад. Долгое время нападения оставались нераскрытыми.

Следствию было известно, что в период с 2005 по 2008 год неизвестный мужчина с ножом, угрожая убийством, отводил девочек в безлюдные места в городе Сургуте и Нефтеюганском районе, где насиловал их и совершал насильственные действия сексуального характера. Всего было совершено шесть идентичных преступлений в отношении четырех девочек. Самой младшей из потерпевших на момент совершения исполнилось всего 9 лет, самой старшей - 13.

В результате кропотливой работы личность подозреваемого была установлена. Мужчина был задержан сотрудниками следственного управления во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска в Ростовской области, где он проживал последние несколько лет. Он находится под стражей.

Судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что преступник имеет признаки психического и сексуального расстройства, не лишающие возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы
Спасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой
Югорчане вновь пополнили счета мошенников по собственной вине
В Когалыме перекроют для движения транспорта улицу Северную
До старта Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске осталось чуть больше двух недель
Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентов
Югра присоединилась к всероссийской осенней акции «Живи, лес!»
Молодой отец получил 7,6 лет тюрьмы за убийство бывшей жены-вымогательницы
В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых»
В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека
Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске названы имена победителей фестиваля «Клёвый берег»
На трассе «Сургут-Ноябрьск» при столкновении бензовоза и кроссовера погиб пассажир иномарки
Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди
На устранения последствий паводка в югорском посёлке власти выделили 4 миллиона рублей
«Ночь кино» состоялась в Югре
Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства
В Сургуте на Югорском тракте перекроют движение для транспорта
Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы
В Сургуте в замене лифтов нуждаются 500 домов
На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей
Сургутянин из кондитерской похитил стул в виде слона