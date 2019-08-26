СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-26T10:50:01+03:00

В Югре судят ростовчанина за серию надругательств над малолетними девочками. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Более десяти лет скрывался опасный преступник от правосудия. Найти его удалось благодаря отпечаткам и анализу ДНК. Вскоре злоумышленник предстанет перед судом за изнасилование четырёх маленьких девочек, две из которых дважды подверглись нападению.

В СУ СК ПО ХМАО-Югре, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Ростовской области. Мужчина обвиняется в изнасиловании и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Дело удалось раскрыть в 2019 году в результате непрекращающейся работы сотрудников отдела криминалистики. Им удалось установить признаки серийности надругательств над малолетними девочками, совершенными в округе более 10 лет назад. Долгое время нападения оставались нераскрытыми.

Следствию было известно, что в период с 2005 по 2008 год неизвестный мужчина с ножом, угрожая убийством, отводил девочек в безлюдные места в городе Сургуте и Нефтеюганском районе, где насиловал их и совершал насильственные действия сексуального характера. Всего было совершено шесть идентичных преступлений в отношении четырех девочек. Самой младшей из потерпевших на момент совершения исполнилось всего 9 лет, самой старшей - 13.

В результате кропотливой работы личность подозреваемого была установлена. Мужчина был задержан сотрудниками следственного управления во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска в Ростовской области, где он проживал последние несколько лет. Он находится под стражей.

Судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что преступник имеет признаки психического и сексуального расстройства, не лишающие возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU