Югра присоединилась к всероссийской осенней акции «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-26T09:58:25+03:00

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Югорчане примут участие во всероссийской осенней акции «Живи, лес!», организатором которой выступает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Акция состоится в период с 1 сентября по 31 октября 2019 года. В это время в округе будут организованы мероприятия по посадке деревьев, очистке леса от мусора, кроме того, пройдут просветительские лекции и выставки.

- Внимание, оказываемое к вопросам лесовосстановления, а также личное участие каждого во всероссийской акции – важный природоохранный фактор, являющийся ярким примером отношения к экологическим проблемам, - отмечают организаторы мероприятия.

За получением дополнительной информацией, а также по вопросам участия в акции можно обратиться по телефону: 8 (3467) 327-481.

ИСТОЧНИК KP.RU