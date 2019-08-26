2019-08-26T09:58:25+03:00
Общество

Югра присоединилась к всероссийской осенней акции «Живи, лес!»

Будут организованы субботники
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра присоединилась к всероссийской осенней акции «Живи, лес!». Фото с сайта pixabay.comЮгра присоединилась к всероссийской осенней акции «Живи, лес!». Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Югорчане примут участие во всероссийской осенней акции «Живи, лес!», организатором которой выступает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Акция состоится в период с 1 сентября по 31 октября 2019 года. В это время в округе будут организованы мероприятия по посадке деревьев, очистке леса от мусора, кроме того, пройдут просветительские лекции и выставки.

- Внимание, оказываемое к вопросам лесовосстановления, а также личное участие каждого во всероссийской акции – важный природоохранный фактор, являющийся ярким примером отношения к экологическим проблемам, - отмечают организаторы мероприятия.

За получением дополнительной информацией, а также по вопросам участия в акции можно обратиться по телефону: 8 (3467) 327-481.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы
Спасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой
Югорчане вновь пополнили счета мошенников по собственной вине
В Когалыме перекроют для движения транспорта улицу Северную
До старта Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске осталось чуть больше двух недель
В Югре судят ростовчанина за серию надругательств над малолетними девочками
Сотрудник банка из Нижневартовска получил три года тюрьмы за кражу 23 миллионов рублей со счетов клиентов
Молодой отец получил 7,6 лет тюрьмы за убийство бывшей жены-вымогательницы
В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых»
В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека
Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске названы имена победителей фестиваля «Клёвый берег»
На трассе «Сургут-Ноябрьск» при столкновении бензовоза и кроссовера погиб пассажир иномарки
Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди
На устранения последствий паводка в югорском посёлке власти выделили 4 миллиона рублей
«Ночь кино» состоялась в Югре
Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства
В Сургуте на Югорском тракте перекроют движение для транспорта
Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы
В Сургуте в замене лифтов нуждаются 500 домов
На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей
Сургутянин из кондитерской похитил стул в виде слона