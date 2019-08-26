Молодой отец получил 7,6 лет тюрьмы за убийство бывшей жены-вымогательницы

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-26T09:51:38+03:00

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Нерадивая мать и плохая жена после развода осталась ни с чем. Суд решил, что маленький сын будет жить с отцом. Женщину это не устроила и она стала вымогать с бывшего мужа деньги, угрожая, что заберёт малыша. Однажды мужчина не выдержал и убил экс-супругу. Теперь малыш останется на семь лет без отца.

Доказательства, собранные Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, признаны В СУ СК по ХМАО-Югре рассказали, что между бывшими супругами был длительный конфликт, связанный с определением места жительства их малолетнего ребенка в связи с разводом родителей. Мальчик проживал с отцом по решению суда, женщина же угрожала, что заберет ребёнка и на протяжении двух лет систематически вымогала с бывшего супруга деньги. За то, чтобы экс-супруга не обращалась в суд с заявлением об изменении места проживания ребенка, мужчина заплатил ей в общей сложности более 500 тысяч рублей. В сентябре 2018 года, когда между экс-супругами вновь произошел конфликт, подсудимый вывез потерпевшую в лес, где убил её.

Суд признал виновным 28-летнего жителя поселка Белый Яр в совершении убийства бывшей супруги и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновного малолетних детей, а также противоправность поведения потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU