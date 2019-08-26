2019-08-26T09:32:47+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых»

Участвовать может только молодёжь
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Забег с препятствиями «ГОНКА МОЛОДЫХ / Khanty-Mansiysk» состоится 14 сентября в Ханты-Мансийске. К участию в забеге приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.

Как сообщали организаторы, для участия в соревновании необходимо сформировать команду из пяти человек (не менее 1 девушки в команде), выбрать капитана, который и подаст заявку в информационной автоматизированной системе «Молодежь России» по ссылке до 10 сентября 2019 года включительно.

Молодёжь проверит себя на прочность: горизонтальные бревна, заборы, канатный рукоход, ямы и другие экстремальные препятствия на дистанции в 4,2 км.

Команды, занявшие призовые места станут обладателями денежных сертификатов на 20, 15 и 10 тысяч рублей, а каждый участник, прошедший все этапы соревнований, получит медаль финишера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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