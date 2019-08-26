СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-26T09:02:23+03:00

В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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С 23 по 25 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 38 получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 24 августа в 06:35 на Приобском месторождении, в Ханты-Мансийском районе 42-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте.

Пассажир кроссовера погиб. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

24 августа в 17:30 на 109 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе, столкнулись кроссовер «MITSUBISHI», под управлением 33-летнего водителя и грузовика «СКАНИЯ», под управлением 44-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и пассажир автомобиля «MITSUBISHI», 37-летний мужчина получили травмы, еще один пассажир этого же автомобиля скончался в медицинском учреждении.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 39 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования и восемь – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 77 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU