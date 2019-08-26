2019-08-26T09:02:23+03:00
Происшествия

В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека

Среди пострадавших есть дети
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

С 23 по 25 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 38 получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 24 августа в 06:35 на Приобском месторождении, в Ханты-Мансийском районе 42-летний водитель, управляя автомобилем «Камаз», вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте.

Пассажир кроссовера погиб. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Пассажир кроссовера погиб. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

24 августа в 17:30 на 109 км автодороги «СургутКогалым» в Сургутском районе, столкнулись кроссовер «MITSUBISHI», под управлением 33-летнего водителя и грузовика «СКАНИЯ», под управлением 44-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и пассажир автомобиля «MITSUBISHI», 37-летний мужчина получили травмы, еще один пассажир этого же автомобиля скончался в медицинском учреждении.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 39 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 15 – за отказ от медицинского освидетельствования и восемь – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 77 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых»
Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске названы имена победителей фестиваля «Клёвый берег»
На трассе «Сургут-Ноябрьск» при столкновении бензовоза и кроссовера погиб пассажир иномарки
Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди
На устранения последствий паводка в югорском посёлке власти выделили 4 миллиона рублей
«Ночь кино» состоялась в Югре
Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства
В Сургуте на Югорском тракте перекроют движение для транспорта
Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы
В Сургуте в замене лифтов нуждаются 500 домов
На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей
Сургутянин из кондитерской похитил стул в виде слона