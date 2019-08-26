2019-08-26T08:49:34+03:00
Происшествия

Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей

Краденое удалось вернуть владельцу
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублейВартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Квартирную кражу раскрыли полицейские Нижневартовска. Вора удалось вычислить по горячим следам.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 23 августа 45-летний мужчина похитил из квартиры дома, расположенного на улице Гагарина, телевизор стоимостью 35 тысяч рублей. Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 94 преступления, раскрыто 63, из них: пять фактов причинения вреда здоровью, четыре мошенничества общеуголовной направленности, четыре угона, поджог, грабеж, девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 12 краж, в том числе две квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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