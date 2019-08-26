В Ханты-Мансийске названы имена победителей фестиваля «Клёвый берег»

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-26T07:58:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Двухдневные соревнования в рамках фестиваля «Клёвый берег» накануне завершились в Ханты-Мансийске.

Напомним, на берегу ханты-мансийского водоёма 24 августа соревновались любители. 25 августа на старт вышли 22 профессиональных спортсмена, приехавшие на соревнования из Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Пыть-Яха и Нижневартовска.

В рамках состязаний победитель определился по результатам трех туров, длительность каждого из них 45 минут, еще 15 минут отводилось на отдых. В рыболовном спорте довольно сложная система подсчета, учитывающая сумму баллов и занятых мест в каждом туре. По правилам соревнований спортсмен мог занять любую понравившуюся свободную зону, а также перемещаться из одной в другую. Особое внимание судьи уделяли размерам и видам рыб, которых разрешалось ловить.

- Спортсмены могут ловить окуней любой длины и величины, на щуку же, судака и налима это правило не распространяется. Размер этих рыб должен быть не менее 30 сантиментов от кончика носа до последней чешуйки. Язь не должен быть меньше 20 сантиметров. Еще одно важное правило касается приманок — спортсменам не разрешается использовать приманки животного происхождения. И конечно же, после каждого тура рыба сразу отпускается обратно в водоем, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Югры Александр Садовой.

Пока спортсмены наслаждались рыбалкой в тишине, зрители и гости фестиваля могли наоборот послушать громкие выступления музыкальных коллективов — группы «Тех.Отдел» и «Виконт», а также подкрепиться.

По итогам трех туров победителем, который получил не только медаль и диплом, но и приз от официальных спонсоров соревнований — мотор для лодки, стал Юрий Бурмин. Второе место, а также надувную лодку, получил Владимир Чеплунов. Третье место и эхолот завоевал Евгений Волков. Приз за самую большую рыбу, пойманную в рамках сегодняшнего состязания, получил Андрей Матис.

ИСТОЧНИК KP.RU