2019-08-26T05:03:16+03:00
Общество

Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди

На дорогах плохая видимость
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 26 августа: похолодало и дожди. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В понедельник 26 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди различной интенсивности. Туман, на дорогах плохая видимость. Ветер северных направлений 6 - 11 метров в секунду, местами порывы12 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9,+14 градусов, в южных и восточных районах +15,+20 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, умеренный дождь. Ветер северо-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+14 градусов.

В Сургуте облачно, поздним вечером возможен небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +15 градусов.

В Нижневартовске преимущественно облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске состоится экстремальный забег «Гонка молодых»
В минувшие выходные на дорогах Югры в ДТП погибли два человека
Вартовчанин похитил из квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске названы имена победителей фестиваля «Клёвый берег»
На трассе «Сургут-Ноябрьск» при столкновении бензовоза и кроссовера погиб пассажир иномарки
На устранения последствий паводка в югорском посёлке власти выделили 4 миллиона рублей
«Ночь кино» состоялась в Югре
Экстрасенсы с ТНТ приехали в Нижневартовск для расследования убийства
В Сургуте на Югорском тракте перекроют движение для транспорта
Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы
В Сургуте в замене лифтов нуждаются 500 домов
На ремонт одного дома в Нижневартовске выделили 10 миллионов рублей
Сургутянин из кондитерской похитил стул в виде слона