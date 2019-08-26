СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-26T05:03:16+03:00

Погода в Югре 26 августа: похолодало и дожди. Фото с сайта pixabay.com

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В понедельник 26 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди различной интенсивности. Туман, на дорогах плохая видимость. Ветер северных направлений 6 - 11 метров в секунду, местами порывы12 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9,+14 градусов, в южных и восточных районах +15,+20 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, умеренный дождь. Ветер северо-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+14 градусов.

В Сургуте облачно, поздним вечером возможен небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +15 градусов.

В Нижневартовске преимущественно облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU