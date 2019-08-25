«Ночь кино» состоялась в Югре

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-25T14:50:58+03:00

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Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» прошла в Ханты-Мансийске в ночь с 24 на 25 августа.

Центральной площадкой проведения мероприятия стал киноцентр автономного уреждения округа «Югорский кинопрокат».

По информации организаторов, для жителей города была организована семейная интерактивная программа. Играл камерный оркестр «Сибирь-Брасс», работали тематические фото-зоны, аллея мастеров, где можно было приобрести изделия ручной работы - детские вязаные игрушки, аксессуары и бижутерию, изделия из керамики. Дети участвовали в шоу мыльных пузырей, анимации «Зеркальные люди», и все кто пришел в этот день на площадку киноцентра с азартом разгадывали вопросы викторины, обменивались информацией, спорили и рассуждали о великой магии кино.

Заместитель начальника управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей департамента культуры Югры Елена Берендеева отметила, что Всероссийская акция «Ночь кино» стала для югорчан семейным праздником».

Напомним, всероссийская акция «Ночь кино» проходит в предверии дня российского кино уже в четвертый раз. В этом году в ней приняли участие все муниципалитеты. На территории Югры «Ночь кино-2019» прошла на 51 киноплощадке.

ИСТОЧНИК KP.RU