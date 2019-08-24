Сургутянин из кондитерской похитил стул в виде слона

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-24T11:04:05+03:00

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Несговорчивость продавца и огромное желание сделать приятное другу толкнуло жителя Сургута на преступление. Кража произошла в кондитерской.

Накануне в полицию Сургута поступило сообщение от руководителя одного из кондитерских магазинов. Женщина пояснила, что днем в торговый центр, расположенный на улице Энгельса, в отдел сладостей пришел мужчина и похитил стул.

Выяснилось, что подозреваемый проводил время в одном из кафе торгового центра, после чего проходя мимо кондитерской, заинтересовался декоративным стулом в виде слона. Вещица так привлекла сургутянина, что он обратился к продавцу кондитерской с вопросом о стоимости предмета мебели. Сотрудник ему пояснила, что это собственность магазина и он не продаётся. Недолго думая, мужчина взял стул и сбежал с места происшествия.

Вскоре оперативники задержали 41-летний вора. Как оказалось, ранее он уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Сургутянин пояснил, что стул хотел подарить близкому человеку, который коллекционирует декоративных и сувенирных слонов.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU