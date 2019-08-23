СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-23T10:02:36+03:00

Любитель пьяной езды из Азии лишён прав и будет работать в Югре. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчину не впервые задерживают за это правонарушение

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Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан, проживающего в городе Советский. Он признан виновным в нетрезвом вождении атомобиля, при этом уже был подвергнут административному наказанию за это же нарушение.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина в феврале 2017 привлечен к административной ответственности за невыполнение водителем законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Несмотря на это, он вновь в июне 2019 года пьяным сел за руль автомобиля, но на одной из улиц Советского был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU