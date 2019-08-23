Самый красивый цветник выберут в Сургуте

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-23T10:45:42+03:00

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Розарии, клумбы-панно, альпийские горки и даже грядки с картофелем и томатами представили участники городского экологического конкурса «Цветы – подарок Сургуту». Всего поступило 24 заявки.

Как сообщили в администрации города Сургут, где-то озеленение выполняет эстетическую функцию, а где-то и образовательную. Так, в детском саду «Журавушка» по названиям цветов изучают алфавит.

- На территории сада растут цветы, названия которых начинаются на все буквы алфавита. Педагоги совместно с детьми изучают виды растений, их краткие характеристики. У нас также есть клумбы с картофелем, томатами, клубникой, лекарственными растениями, – делится заведующая дошкольным учреждением Светлана Солопьева. - Вместе высаживаем и вместе собираем урожай. Каждый ребенок из группы уносит домой свою картошку в мешочке.

Тщательно подготовились к конкурсу и жители домов на улицах Быстринской, 12, Генерала Иванова, 7/1 совместно с ТОС № 28.

Оценка территорий продлится до 23 августа. Самые красивые территории будут определены в двух номинациях: «Лучший цветник-клумба, газон на территории организации» и «Лучший цветник-клумба на территории жилого фонда».

ИСТОЧНИК KP.RU