2019-08-23T09:40:23+03:00
Происшествия

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков
Алена Кульмухаметова
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Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублейВсего за сутки югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Лангепаса, Нягани, Пыть-Яха, Октябрьского и Советского районов перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств или одобрение кредита.

Кроме того, мошенники обманывали югорчан в социальных сетях. Так, 48-летний житель Сургута, желая приобрести через социальную сеть игровой аккаунт интернет-игры на платформе «101XP», лишился порядка 30 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников

ИСТОЧНИК KP.RU

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