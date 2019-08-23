Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Лангепаса, Нягани, Пыть-Яха, Октябрьского и Советского районов перевели мошенникам более 800 тысяч рублей.
По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств или одобрение кредита.
Кроме того, мошенники обманывали югорчан в социальных сетях. Так, 48-летний житель Сургута, желая приобрести через социальную сеть игровой аккаунт интернет-игры на платформе «101XP», лишился порядка 30 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников
ИСТОЧНИК KP.RU