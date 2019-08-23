СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-23T09:35:03+03:00

Перед фестивалем «Клёвый берег» югорчанам напомнили о запретной рыбе. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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До старта первого Фестиваля спортивной и любительской рыбалки «Клёвый берег» в Ханты-Мансийске остался один день.

Масштабное мероприятие объединит участников – профессионалов и любителей со всей России! Однако даже самые азартные спортсмены должны помнить о правилах рыбной ловли.

В этой связи участникам фестиваля напоминают, что на территории Югры в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного значения запрещен вылов: осетра сибирского, нельмы, муксуна и тайменя - повсеместно, за исключением отлова производителей муксуна стрежевыми неводами в целях аквакультуры (рыбоводства).

Под запрет на любительское и спортивное рыболовство попали: осетр сибирский, нельма, муксун, таймень - повсеместно; стерлядь, чир, пелядь (сырок) - за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства.

Квота добычи стерляди на 2019 год для осуществления промышленного, традиционного, любительского и спортивного рыболовства для жителей автономного округа не доводилась.

Суточная норма вылова рыбной продукции на человека при любительской рыбалке в Югре составляет: тугун – 3 кг; хариус – 3кг; язь, щука, налим, судак (суммарно) – 10 кг; окунь, плотва, елец, карась (суммарно) – 30кг.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов составляет не более 30 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 30 кг. В случае превышения суточной нормы вылов водных биоресурсов прекращается.

Отметим, что за нарушение Правил рыболовства, предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что 24 августа с 09:30 до 18:00 в программе фестиваля «Клевый берег» выступления творческих коллективов, флэш-мобы, конкурсы, мастер-классы и, конечно, торжественная церемония награждения победителей любительских соревнований по рыбной ловле. 25 августа, с 08:00 до 14:30 – проведение соревнований Кубка ХМАО – Югры по рыбной ловле спиннингом, выступление творческих коллективов, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU