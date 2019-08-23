СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-23T09:01:27+03:00

Пенсионерка из Сургута после 40 звонков от мошенников, перевела им миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

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Два дня подряд мобильный телефон пенсионерки из Сургута разрывался от настойчивых звонков якобы сотрудников банка. Женщина сдала позиции и перевела миллион рублей преступникам, а после обратилась в полицию.

Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от 68-летней женщины о том, что в отношении неё совершено мошенничество.

Полицейским пенсионерка рассказала, что в течение двух дней ей звонили порядка 40 раз с различных абонентских номеров неизвестные лица и представлялись сотрудниками банка. Злоумышленники утверждали, что со счёта сургутянки происходят несанкционированные попытки по списанию денежных средств.

Сургутянка несколько раз позвонила на горячую линию банка. Сотрудники финансовой организации неоднократно поясняли, что никаких несанкционированных списаний с её карты не происходит.

В это же время с женщиной продолжали выходить на связь аферисты, которым она пояснила, что звонила на официальный номер банка, но мошенники утверждали потерпевшей, что сотрудникам банка выгодны такие несанкционированные списания и якобы у них там есть своя преступная схема.

Злоумышленникам удалось убедить сургутянку. Несмотря на все доводы и инструкции официальных представителей банка она перевела все имеющие деньги посредством онлайн сервиса на счёт злоумышленников. Сумма ущерба составила почти 970 тысяч рублей.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU