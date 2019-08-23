2019-08-23T08:43:21+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на дорогах Югры в восьми ДТП пострадали 14 человек

Задержаны девять пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки на дорогах Югры в восьми ДТП пострадали 14 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки на дорогах Югры в восьми ДТП пострадали 14 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в 11:25 в городе Сургут. Пострадали четыре человека, среди которых подросток.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ланд Круизер», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Фольксваген Тоуран» под управлением 20-летнего водителя. От столкновения автомобиль «Фольксваген Тоуран» отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Тойота Королла», под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП водители и пассажиры автомобиля «Фольксваген Тоуран», 64-летний мужчина и 15-летний юноша получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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