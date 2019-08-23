СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-23T08:14:37+03:00

В Старом Сургуте горожан ждут на праздник «Урожай года». Фото с сайта администрации города Сургут

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Сургутские садоводы представят результаты своего труда на ежегодном празднике #Урожайгода на Старом Сургуте уже в эту субботу 24 августа. Для посетителей организуют ярмарку сувенирной и сельскохозяйственной продукции.

По информации организаторов, праздник дачников начнется в полдень. Сургутян ждет концертная программа, флеш-мобы, интерактивные игры. Достижения дачников отметят по итогам конкурса «Дары Севера».

Городской праздник «Урожай года» пройдет в 17-й раз в этом году

Директор «Старого Сургута» Антон Акулов рассказал, что дачное движение имеет многолетнюю историю. Городской праздник «Урожай года» пройдет в 17-й раз в этом году. Сейчас полным ходом идет подготовка к мероприятию. Подано 118 заявок. Наиболее популярная номинация «Удачный кадр». Повышенное внимание всегда привлекает главная номинация «Урожай года».

ИСТОЧНИК KP.RU