В Старом Сургуте горожан ждут на праздник «Урожай года»
Сургутские садоводы представят результаты своего труда на ежегодном празднике #Урожайгода на Старом Сургуте уже в эту субботу 24 августа. Для посетителей организуют ярмарку сувенирной и сельскохозяйственной продукции.
По информации организаторов, праздник дачников начнется в полдень. Сургутян ждет концертная программа, флеш-мобы, интерактивные игры. Достижения дачников отметят по итогам конкурса «Дары Севера».
Городской праздник «Урожай года» пройдет в 17-й раз в этом году
Директор «Старого Сургута» Антон Акулов рассказал, что дачное движение имеет многолетнюю историю. Городской праздник «Урожай года» пройдет в 17-й раз в этом году. Сейчас полным ходом идет подготовка к мероприятию. Подано 118 заявок. Наиболее популярная номинация «Удачный кадр». Повышенное внимание всегда привлекает главная номинация «Урожай года».
ИСТОЧНИК KP.RU