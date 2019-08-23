В Пыть-Яхе ночью совершено разбойное нападение на магазин

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-23T07:43:07+03:00

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Накануне вечером в дежурную часть полиции Пыть-Яха поступило сообщение о том, что в одном из круглосуточных магазинов города совершено разбойное нападение.

Как рассказала продавец данной торговой точки, около полуночи в магазин вошел молодой человек. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из ящика кассового аппарата более 10 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Подозреваемым оказался ранее судимый за угон 18-летний местный житель.

По тревоге был поднят весь личный состав для задержания разбойника.

Оперативники по горячим следам нашли его в Сургуте. При участии сотрудников сургутской полиции молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска Пыть-Яха и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по «Разбой». Молодой человек арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU