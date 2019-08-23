2019-08-23T07:43:07+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе ночью совершено разбойное нападение на магазин

Злоумышленник арестован
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Пыть-Яхе ночью совершено разбойное нападение на магазинВ Пыть-Яхе ночью совершено разбойное нападение на магазинФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Накануне вечером в дежурную часть полиции Пыть-Яха поступило сообщение о том, что в одном из круглосуточных магазинов города совершено разбойное нападение.

Как рассказала продавец данной торговой точки, около полуночи в магазин вошел молодой человек. Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из ящика кассового аппарата более 10 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Подозреваемым оказался ранее судимый за угон 18-летний местный житель.

По тревоге был поднят весь личный состав для задержания разбойника.

Оперативники по горячим следам нашли его в Сургуте. При участии сотрудников сургутской полиции молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска Пыть-Яха и доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по «Разбой». Молодой человек арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске из дворов вывезут 28 «забытых» автомобилей
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
До конца года в Сургуте установят 31 остановку
Молодой отец из Радужного получил условный срок за уклонение от алиментов
В Когалыме обсуждают развитие туризма
Пятьдесят школьников из сгоревшего дома в Нижневартовске получат школьные наборы
Житель Сургута получил штраф за угрозы убийством в суде судмедэксперту
В Югре высоко оценили степень готовности к террористической угрозе
Крупный штраф заплатит бывшая сотрудница телефонной компании за отданную разъярённой жене детализацию звонков клиента
Вартовчанка перевела более полмиллиона кредитных рублей за криптовалюту
Четверо пьяных пассажиров поездов оштрафованы в Сургуте за дебоши
Одного из мальчиков, провалившихся в вентиляционную шахту дома в Сургуте, выписали из больницы
Житель Нефтеюганска задержан с десятью граммами гашиша
На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в полдень сгорело кафе «Ташкент»