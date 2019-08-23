2019-08-23T07:15:45+03:00
Общество

Погода в Югре 23 августа: солнечно и небольшие дожди

Поутру ожидаются сильные туманы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 23 августа: солнечно и небольшие дожди. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" в соцсети ВконтактеПогода в Югре 23 августа: солнечно и небольшие дожди. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" в соцсети Вконтакте
Изменить размер текста:

В пятницу 23 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в северо-западных районах умеренный дождь. Утром в отдельных районах сильный туман. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, на северо-западе округа +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте с утра солнечная погода. После полудня переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Нижневартовске солнечно, после полудня небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, юго-западный, южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске из дворов вывезут 28 «забытых» автомобилей
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
До конца года в Сургуте установят 31 остановку
Молодой отец из Радужного получил условный срок за уклонение от алиментов
В Когалыме обсуждают развитие туризма
Пятьдесят школьников из сгоревшего дома в Нижневартовске получат школьные наборы
Житель Сургута получил штраф за угрозы убийством в суде судмедэксперту
В Югре высоко оценили степень готовности к террористической угрозе
Крупный штраф заплатит бывшая сотрудница телефонной компании за отданную разъярённой жене детализацию звонков клиента
Вартовчанка перевела более полмиллиона кредитных рублей за криптовалюту
Четверо пьяных пассажиров поездов оштрафованы в Сургуте за дебоши
Одного из мальчиков, провалившихся в вентиляционную шахту дома в Сургуте, выписали из больницы
Житель Нефтеюганска задержан с десятью граммами гашиша
На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в полдень сгорело кафе «Ташкент»