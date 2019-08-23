СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-23T07:15:45+03:00

Погода в Югре 23 августа: солнечно и небольшие дожди. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" в соцсети Вконтакте

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В пятницу 23 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в северо-западных районах умеренный дождь. Утром в отдельных районах сильный туман. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, на северо-западе округа +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте с утра солнечная погода. После полудня переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +22 градусов.

В Нижневартовске солнечно, после полудня небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, юго-западный, южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU