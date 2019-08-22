СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-22T15:25:49+03:00

На улице Декабристов в Нижневартовске устранили провал асфальта. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Подготовка к отопительному сезону вызвала провал асфальта в Нижневартовске. Инцидент произошёл 18 августа возле дома 14-Б по улице Декабристов.

Вартовчане оперативно отреагировали на ситуацию и сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Специалисты выехали на место и установили ограждения.

По словам заместителя директора по производствам Теплоснабжения Владимира Лобанова, на данном участке ранее проводились плановые работы по подготовке к отопительному сезону. Здесь вскрывали дорожное полотно, проводилась диагностика труб. Часть из них была заменена. После работ раскопанный участок был засыпан песком. Из-за дождя его размыло. Сейчас это место утрамбовано, засыпано щебнем, а в пятницу будет заасфальтирован.

Жителям Нижневартовска рекомендуют в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU