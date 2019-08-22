2019-08-22T15:17:55+03:00
Общество

Жители Ханты-Макнсийска выстроились в цифру 350 в День рождения флага России

В окружной столице прошли праздничные мероприятия
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Макнсийска выстроились в цифру 350 в День рождения флага России. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖители Ханты-Макнсийска выстроились в цифру 350 в День рождения флага России. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Сегодня окружная столица вместе со всей страной отмечает день государственного флага России. На центральной площади Ханты-Мансийска прошел торжественный митинг-концерт «Под флагом моей страны». Поздравить государственный символ пришли более 3 100 жителей города.

Горожане выстроились в форме цифры 350, символизирующей юбилей российского флага. В завершение мероприятия юные хантымансийцы, воспитанники театра песни «Экспромт» исполнили песню «Россия, мы дети твои», во время которой волонтеры Победы и учащиеся образовательных учреждений города вынесли флаг Российской Федерации размером 6Х11 метров и развернули его перед сценой.

Добавим, что Российский флаг - важнейший символ государства, выражающий его идею единства, независимости и суверенитета. В этом году российскому триколору исполняется 350 лет. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят 17 мая 1669 года на первом русском военном корабле «Орёл».

ИСТОЧНИК KP.RU

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