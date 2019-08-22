СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-22T14:54:14+03:00

В Сургуте адвокат получил 4,5 года тюрьмы за взятку в два миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении адвоката из Гильдии адвокатов города Сургут. Он признан виновным в покушение на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре ХМАО-Югры, адвокат в декабре 2016 года решил обманом получить от обвиняемого по уголовному делу 2 млн. рублей за решение вопроса о переквалификации инкриминируемых деяний на менее тяжкий состав.

Злоумышленник пояснил обвиняемому, что часть денег предназначается для дальнейшей передачи следователю.

Однако в силу своего положения адвокат не имел правовых оснований каким-либо образом повлиять на решение органом предварительного следствия вышеуказанного вопроса.

Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку обвиняемый обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU