Вартовчанка поделилась фото банковской карты, чтобы стать брокером

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-22T14:46:20+03:00

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Пассивный доход мечтала получать жительница Нижневартовска, не выходя из дома. Вместо этого женщина лишилась всех сбережений.

В полицию Нижневартовска обратилась местная жительница, которая сообщила, что накануне ей позвонил представитель брокерской компании «Europe -Markets» и предложил дополнительный заработок в виде торгов на бирже. После чего девушка согласилась и стала действовать под руководством неизвестного, а именно зарегистрировалась на сайте компании, внесла депозит в размере 100 долларов и отправила фотографии банковской карты. Все эти действия были необходимы для полной регистрации. Чуть позже потерпевшей позвонил другой представитель компании и пояснил, что будет обучать девушку торгам. В ходе переговоров злоумышленник давал различные указания, одним из которых было создать «киви-кошелек» и пополнить его на 92 тысячи рублей.

После перевода вартовчанка стала ожидать проведения торгов. Но ни торгов, ни прибыли не произошло, а так же вывести собственные средства оказалось невозможно. Спустя еще пару часов также произошло списание с банковской карты на сумму 40210 рублей, фотографии которой вартовчанка ранее отправила мошенникам. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает городская полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU