Югорские волонтёры в числе полуфиналистов конкурса «Доброволец России – 2019»
В этом году грантовый фонд конкурса составляет 45 миллионов рублей. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей.
По информации правительства Югры, 15 югорчан вошли в число полуфиналистов конкурса «Доброволец России – 2019».
Они выдвинули 15 инициатив, которые успешно защитили на очном этапе, состоявшемся в рамках окружного форума добровольцев Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов в Новосибирске.
Окончательные итоги об их участии в финале станут известны 13 октября по окончании всех окружных форумов, которые проходят в 5 регионах страны.
Всего для участия в конкурсе от Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов поступило 6834 заявки по всем категориям, из которых до экспертной оценки было допущено 1244 инициативы.
Напомним, что всего со всей страны для участия в конкурсе «Доброволец России» в 2019 году поступило рекордное количество заявок – 28144. В их реализации задействованы 546 182 добровольца.
ИСТОЧНИК KP.RU