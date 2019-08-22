Югорские волонтёры в числе полуфиналистов конкурса «Доброволец России – 2019»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-22T14:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году грантовый фонд конкурса составляет 45 миллионов рублей. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей.

По информации правительства Югры, 15 югорчан вошли в число полуфиналистов конкурса «Доброволец России – 2019».

Они выдвинули 15 инициатив, которые успешно защитили на очном этапе, состоявшемся в рамках окружного форума добровольцев Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов в Новосибирске.

Окончательные итоги об их участии в финале станут известны 13 октября по окончании всех окружных форумов, которые проходят в 5 регионах страны.

Всего для участия в конкурсе от Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов поступило 6834 заявки по всем категориям, из которых до экспертной оценки было допущено 1244 инициативы.

Напомним, что всего со всей страны для участия в конкурсе «Доброволец России» в 2019 году поступило рекордное количество заявок – 28144. В их реализации задействованы 546 182 добровольца.

ИСТОЧНИК KP.RU