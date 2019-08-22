Улицу Маяковского начали строить в Сургуте

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-22T13:53:14+03:00

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В Сургуте началось строительство улицы Маяковского. Объект очень нужный и важный не только для микрорайона, но и для Сургута.

По информации администрации города Сургут, с открытием дороги появится дополнительная транспортная артерия, разгрузится автопоток. Плюс сейчас создается задел инженерных коммуникаций: здесь будет проложен большой объем теплотрасс, сетей водоотведения и водоснабжения для подключения жилых домов и социальных объектов.

Строительство подрядчик начал активно, завезены материалы, задействована спецтехника, работы идут комплексно. В составе дороги проводят магистральные сети тепло- и водоснабжения, прокладывают ливневую канализацию. Потоки машин разведет разделительная полоса, для пешеходов предусмотрены широкие тротуары, учтены требования безбарьерной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU