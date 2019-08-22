2019-08-22T13:53:14+03:00
Общество

Улицу Маяковского начали строить в Сургуте

С открытием дороги появится дополнительная транспортная артерия
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Улицу Маяковского начали строить в Сургуте. Фото с сайта администрации города СургутУлицу Маяковского начали строить в Сургуте. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

В Сургуте началось строительство улицы Маяковского. Объект очень нужный и важный не только для микрорайона, но и для Сургута.

По информации администрации города Сургут, с открытием дороги появится дополнительная транспортная артерия, разгрузится автопоток. Плюс сейчас создается задел инженерных коммуникаций: здесь будет проложен большой объем теплотрасс, сетей водоотведения и водоснабжения для подключения жилых домов и социальных объектов.

Строительство подрядчик начал активно, завезены материалы, задействована спецтехника, работы идут комплексно. В составе дороги проводят магистральные сети тепло- и водоснабжения, прокладывают ливневую канализацию. Потоки машин разведет разделительная полоса, для пешеходов предусмотрены широкие тротуары, учтены требования безбарьерной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24