Улицу Маяковского начали строить в Сургуте
В Сургуте началось строительство улицы Маяковского. Объект очень нужный и важный не только для микрорайона, но и для Сургута.
По информации администрации города Сургут, с открытием дороги появится дополнительная транспортная артерия, разгрузится автопоток. Плюс сейчас создается задел инженерных коммуникаций: здесь будет проложен большой объем теплотрасс, сетей водоотведения и водоснабжения для подключения жилых домов и социальных объектов.
Строительство подрядчик начал активно, завезены материалы, задействована спецтехника, работы идут комплексно. В составе дороги проводят магистральные сети тепло- и водоснабжения, прокладывают ливневую канализацию. Потоки машин разведет разделительная полоса, для пешеходов предусмотрены широкие тротуары, учтены требования безбарьерной среды.
ИСТОЧНИК KP.RU