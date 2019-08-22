В Ханты-Мансийске уголовник похитил из комнаты девушки дорогое кольцо
Кольцо с драгоценными камнями стоимостью более 65 тысяч рублей вернулось к молодой владелице. Вора удалось задержать
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 18 августа в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о краже обратилась 19-летняя жительница окружной столицы. Девушка пояснила, что неизвестный мужчина проник в комнату заявительницы и похитил кольцо с драгоценными камнями стоимостью более 65 тысяч рублей. С похищенным имуществом неизвестный с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за угон автомобиля 25-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное кольцо изъято и возвращено законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU