2019-08-22T12:59:34+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске уголовник похитил из комнаты девушки дорогое кольцо

Вернуть дорогую вещицу удалось в короткие сроки
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске уголовник похитил из комнаты девушки дорогое кольцо. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске уголовник похитил из комнаты девушки дорогое кольцо. Фото с сайта pixabay.com
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Кольцо с драгоценными камнями стоимостью более 65 тысяч рублей вернулось к молодой владелице. Вора удалось задержать

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 18 августа в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о краже обратилась 19-летняя жительница окружной столицы. Девушка пояснила, что неизвестный мужчина проник в комнату заявительницы и похитил кольцо с драгоценными камнями стоимостью более 65 тысяч рублей. С похищенным имуществом неизвестный с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за угон автомобиля 25-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное кольцо изъято и возвращено законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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