2019-08-22T12:52:09+03:00
Общество

Жители Когалыма очищают от мусора леса возле города

Работа будет продолжена до зимы
Алена Кульмухаметова
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Жители Когалыма очищают от мусора леса возле города. Фото с сайта администрации города КогалымЖители Когалыма очищают от мусора леса возле города. Фото с сайта администрации города Когалым
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Коммунальщики совместно с работниками городских предприятий заканчивают наводить порядок в лесу между остановкой «Школа №7» и жилыми домами по улице Шмидта. Об этом сообщили в администрации города Когалым.

- В лесном массиве было много мусора, оставленного жителями города. Мы проредили лес, зачистили подлесок, теперь здесь нет возможности спрятаться покурить, выбросить незаметно мусор. В Когалыме еще есть места, которые требуют нашего внимания, но постепенно участок за участком мы очищаем их и наводим порядок, - пояснил заместитель главы город Михаил Рудиков.

Работа по уборке несанкционированных свалок в окрестностях города будет продолжена до наступления холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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