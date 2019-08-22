2019-08-22T12:22:25+03:00
Общество

В Лангепасе действует условный «красный» режим опасности

Антиреррористические учения в Югре продолжаются
Алена Кульмухаметова
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В Лангепасе действует условный «красный» режим опасности. Фото с сайта pixabay.comВ Лангепасе действует условный «красный» режим опасности. Фото с сайта pixabay.com
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа продолжается проведение тактико-специального антитеррористического учения.

Отметим, что сегодня, 22 августа, в городе Лангепасе решением председателя Национального антитеррористического комитета условно установлен критический «красный» уровень террористической опасности, в соответствии с которым усилены меры безопасности и приведены в состояние готовности силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции.

Контртеррористическую операцию, которая является заключительным этапом учений, планируется провести на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.

Напомним, в учениях примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, военного комиссариата Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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