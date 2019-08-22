2019-08-22T11:39:55+03:00
Происшествия

Условный срок за пьяную езду получил житель Ханты-Мансийска

Мужчину лишили прав на три года
Алена Кульмухаметова
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Условный срок за пьяную езду получил житель Ханты-Мансийска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыУсловный срок за пьяную езду получил житель Ханты-Мансийска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Ежедневно в Югре сотрудники автоинспекции задерживают более десяти нетрезвых водителей. Часть нарушителей садиться за руль пьяными не впервые. Лишение прав и срок югорчан не пугает.

Так, накануне Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющем судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, будучи в июле 2018 года осужденным за пьяную езду, в мае 2019 года вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, но был остановлен инспекторами ДПС.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком два года, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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