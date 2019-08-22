2019-08-22T11:34:15+03:00
Общество

В Нижневартовске перекроют для движения транспорта участок улицы Мира

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске перекроют для движения транспорта участок улицы Мира. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске перекроют для движения транспорта участок улицы Мира. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Масштабный ремонт дорог в Нижневартовске продолжается, что доставляется неудобство горожанам.

Так, в связи с проведением ремонтных работ по улице Мира с 23 августа до окончания работ будет перекрыт участок дороги в створе улиц Дружбы Народов – Ханты-Мансийская. Также для движения автотранспорта будет закрыт перекресток улиц Мира – Пермская.

Движение на перекрестке улиц Мира – Ханты-Мансийская ограничивать не планируется, а на Мира – Дружбы Народов проезд транспорта будет затруднен, так как дорогу перекроют по полосам.

В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями.

Городская администрация просит вартовчан с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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