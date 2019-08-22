«Сотрудник банка» обчистил банковскую карту пенсионера из Нефтеюганска

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-22T10:59:17+03:00

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился 62-летний нефтеюганец, ставший жертвой телефонных мошенников.

Полицейским мужчина рассказал, что на его сотовый телефон поступил звонок от молодого человека, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Якобы было установлено, что некий злоумышленник пытается несанкционированно оплатить покупки с помощью денежных средств, хранящихся на его счету. Также специалист пояснил, что для отмены незаконной операции потерпевшему необходимо заблокировать счет, после чего попросил личные данные карты, в том числе CVV-код, размещенный на ее обороте. Позднее нефтеюганец передал злоумышленнику и коды, приходившие на сотовый телефон. В результате с его банковской карты было списано порядка 87 тысяч рублей.

Заявитель отмечает, что ранее на его сотовый телефон неоднократно поступали звонки от «работников» кредитных учреждений, которые сообщали о блокировке карты. Однако нефтеюганец каждый раз отказывался разговаривать. В этот раз злоумышленники показались ему более убедительными.

ИСТОЧНИК KP.RU