2019-08-22T11:15:15+03:00
Происшествия

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе в массовом ДТП пострадали четыре человека

Один автомобиль перевернулся
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошло массовое ДТП. Фото Павла СамойловаВ Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошло массовое ДТП. Фото Павла Самойлова
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Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей случилось несколько минут назад на Нефтеюганском шоссе. Есть пострадавшие.

Фотографии жёсткого столкновения появились в социальных сетях разных сургутских группах.

Минивену досталось меньше всего. Фото Павла Самойлова

Минивену досталось меньше всего. Фото Павла Самойлова

- ДТП на Нефтеюганском шоссе. По предварительной информации, все живы. Ждем подробностей , - пишет очевидец и прилагает фото.

На данный момент известно, что столкнулись три автомобиля один из которых минивен, другой внедорожник и седан на Нефтеюганском шоссе 20. От удара один из автомобилей перевернулся на крышу. Весь транспорт получил значительные повреждения. На место уже прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

По информации Госавтоинспекции города, водитель «Тойоты Ленд Крузер» двигался со стороны грэсовского кольца, внезапно у внедорожника отказали тормоза. В этот момент водитель перестраивался в крайнюю левую полосу. В результате внедорожник вынесло в «Тойоту Короллу», которая двигалась по встречной полосе. От удара внедорожник перевернулся, задев при этом «Фольксваген Туран». В это же время «Тойоту Короллу» отбросило в бордюр. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из которых в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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