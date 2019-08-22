В Югре криминалисты допрашивают родственников и знакомых пропавших мальчиков

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-22T10:47:59+03:00

В Югре криминалисты допрашивают родственных и знакомых пропавших мальчиков. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

К берегу прибились сапоги одного из мальчиков

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Четвёртые сутки полиция, спасатели, волонтёры и местные жители ищут двуз пропавших на рыбалке подростков. Пока результаты не дали толка.

Берёзовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения двух жителей села Саранпауль 2003 и 2004 годов рождения.

Как сообщалось ранее, 19 августа подростки отправились на рыбалку на моторной лодке. Вечером пустая лодка с работающим мотором была обнаружена на реке Ляпин примерно в 10 километрах от села Саранпауль. До настоящего времени местонахождение подростков не установлено.

Следователи и криминалисты, полицейские, эксперт и кинолог продолжают работу в селе Саранпауль. Допрашиваются родственники подростков, их одноклассники и знакомые, назначен ряд экспертиз по изъятым из лодки вещам, смывам и соскобам.

Сегодня, 22 августа, примерно в 150 метрах от лодки обнаружены сапоги одного из подростков, прибитые к берегу. Поисковые мероприятия продолжаются. Ход расследования уголовного дела постановлен на контроль и.о. руководителя следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU