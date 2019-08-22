2019-08-22T10:11:45+03:00
Общество

Более двухсот жителей Нижневартовска пришли на берег Комсомольского озера на мегазарядку

Горожанам не помешал туман
Алена Кульмухаметова
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Более двухсот жителей Нижневартовска пришли на берег Комсомольского озера на мегазарядку. Фото с сайта администрации города НижневартовскБолее двухсот жителей Нижневартовска пришли на берег Комсомольского озера на мегазарядку. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Туманное утро в Нижневартовске началось с мегазарядки. Спортивная акция стала традиционной и проводится в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.

По информации организаторов, на берег Комсомольского озера пришли более двухсот человек. Зарядку проводили спортсмены, известные не только в Югре, но и за пределами России.

Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Фото с сайта администрации города Нижневартовск

- Доброе утро, Нижневартовск! Поздравляем всех с праздником. Очень символично, что сегодня зарядку проводят те люди, благодаря которым флаг Российской Федерации поднимался на мировых аренах. Желаем всем удачи, получить заряд бодрости и положительных эмоций, - обратился заслуженный тренер России Руслан Куштанов к участникам акции. Мегазарядка дала старт праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню флага. В рамках праздника для воспитанников пришкольных лагерей сегодня состоится военно-патриотическая игра «Зарница», для дворовых команд состоятся испытания «Команда нашего двора», а в 17 часов на площади Нефтяников всех горожан ждут на праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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