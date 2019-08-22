2019-08-22T09:54:18+03:00
Общество

Коммунальщикам из Берёзовского района задолжали зарплату на 600 тысяч рублей

Они обратились за помощью в прокуратуру
Алена Кульмухаметова
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Коммунальщикам из Берёзовского района задолжали зарплату на 600 тысяч рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыКоммунальщикам из Берёзовского района задолжали зарплату на 600 тысяч рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Зарплату за май не увидели сотрудники жилищно-коммунального хозяйства из городского посёлка Берёзово. После долгого ожидания они обратились в прокуратуру.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, проверка подтвердила, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы 20 работникам за май 2019 года на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Для восстановления трудовых прав граждан прокурор района направил в суд заявления о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но своевременно не выплаченной заработной платы.

Также прокурор на имя директора предприятия внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря указанным мерам прокурорского реагирования права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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