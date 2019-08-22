В Лангепасе введён "жёлтый" уровень опасности из-за антитеррористических учений

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-22T09:02:58+03:00

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Последний день антитеррористических учений проходит сегодня, 22 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе. Они проводятся в Лангепасе, в этой связи возникают пробки на дороге при подъезде к городу. Югорчан власти просят относиться с пониманием к временным трудностям.

Напомним, с 20 августа 2019 года тактико-специальные антитеррористические учения по пресечению террористического акта проводятся на одном из промышленных объектов, расположенных в Лангепасе.

Как сообщили в аппарате антитеррористической комиссии автономного округа, в связи с поступившей по учению информацией от органов безопасности в г. Лангепас условно введен высокий («желтый») уровень, в соответствии с которым отрабатываются мероприятия, направленные на выявление возможных мест закладки взрывных устройств, проверку объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.

Активизированы розыскные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников. Проводятся проверки готовности руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб к практическим действиям по пресечению террористического акта и спасению людей.

ИСТОЧНИК KP.RU