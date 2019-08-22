2019-08-22T09:02:58+03:00
Общество

В Лангепасе введён "жёлтый" уровень опасности из-за антитеррористических учений

Жителей округа просят относиться с пониманием к временным неудобствам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре проходят антитеррористические учения. Фото с сайта pixabay.comВ Югре проходят антитеррористические учения. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Последний день антитеррористических учений проходит сегодня, 22 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе. Они проводятся в Лангепасе, в этой связи возникают пробки на дороге при подъезде к городу. Югорчан власти просят относиться с пониманием к временным трудностям.

Напомним, с 20 августа 2019 года тактико-специальные антитеррористические учения по пресечению террористического акта проводятся на одном из промышленных объектов, расположенных в Лангепасе.

Как сообщили в аппарате антитеррористической комиссии автономного округа, в связи с поступившей по учению информацией от органов безопасности в г. Лангепас условно введен высокий («желтый») уровень, в соответствии с которым отрабатываются мероприятия, направленные на выявление возможных мест закладки взрывных устройств, проверку объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.

Активизированы розыскные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников. Проводятся проверки готовности руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб к практическим действиям по пресечению террористического акта и спасению людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске уголовник похитил из комнаты девушки дорогое кольцо
Жители Когалыма очищают от мусора леса возле города
В Сургуте под суд отправлен бывший сотрудник колонии за «посылки» заключённым
В Лангепасе действует условный «красный» режим опасности
Не мишленовский ресторан: в Сургуте пациенты тубдиспансера объявили голодовку
Условный срок за пьяную езду получил житель Ханты-Мансийска
В Нижневартовске перекроют для движения транспорта участок улицы Мира
«Сотрудник банка» обчистил банковскую карту пенсионера из Нефтеюганска
В Сургуте на Нефтеюганском шоссе в массовом ДТП пострадали четыре человека
В Югре криминалисты допрашивают родственников и знакомых пропавших мальчиков
Более двухсот жителей Нижневартовска пришли на берег Комсомольского озера на мегазарядку
Вартовчан ждут на сезонную продовольственную ярмарку
Коммунальщикам из Берёзовского района задолжали зарплату на 600 тысяч рублей
Два жителя Югры наркотики «варили» в одном гараже
До конца года из аварийного жилья переселят более 600 сургутских семей
Спасатели Югры обнаружили сапожки одного из пропавших на рыбалке мальчиков
Житель Башкирии получил девять лет «строгача» за убийство сургутянина семь лет назад
В Радужном при столкновении «Лексуса» и «Хендай Солярис» пострадали три человека
В Ханты-Мансийске общественники приняли после ремонта три участка дорог
Житель Урая прописал в своей квартире иностранца
В полдень в Ханты-Мансийске начнётся празднование Дня флага России
Погода в Югре 22 августа: переменная облачность и тепло