СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-22T08:54:14+03:00

Спасатели Югры обнаружили сапожки одного из пропавших на рыбалке мальчиков. Фото с сайта pixabay.com

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Четвертый день спасатели «Центроспас-Югории» ищут детей, которые отправились 19 августа на рыбалку и без вести пропали в Берёзовском районе.

Напомним, на реке Ляпин в восьми километрах от посёлка Саранпауль была обнаружена плывущая моторная лодка, в ней никого нет. Прибыв к месту вызова, отец одного из пропавших мальчиков сообщил спасателям, что на лодке «Казанка» его сын 2003 года рождения вместе с ровесником уехали на рыбалку и пропали.

За время поисков спасатели обследовали 5,525 км старицы, 1100*200 м водной акватории с помощью специального оборудования, осмотрен лес на площади 2000*20 м. Кроме того, накануне к месту поисков был направлен вертолет МИ-8, который совершил облет территории на площади 2000 м.кв. В поисковой операции задействованы пять поисковых групп: 12 спасателей, более 40 волонтеров.

Сегодня, 22 августа, спасатели сообщили, что накануне в 300 метрах выше по течению от места обнаружения лодки были найдены сапоги одного из пропавших мальчиков. Поиски продолжаются.

По факту безвестного исчезновения подростков Берёзовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU