2019-08-22T08:34:14+03:00
Происшествия

Житель Башкирии получил девять лет «строгача» за убийство сургутянина семь лет назад

Убийцей оказался знакомый
Алена Кульмухаметова
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Житель Башкирии получил девять лет «строгача» за убийство сургутянина семь лет назад. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЖитель Башкирии получил девять лет «строгача» за убийство сургутянина семь лет назад. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Разложившееся тело жителя Сургута было обнаружено спустя три года после его исчезновения. Эксперты выяснили, что смерть мужчины была криминальной. Убийцу нашли спустя несколько лет.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, в январе 2015 года на острове Зубакинский, расположенном вблизи Сургута, было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями. Экспертизой была установлена личность погибшего, которым оказался житель Сургута 1960 года рождения, пропавший без вести в августе 2012 года. На момент обнаружения тела следователями СКР уже расследовалось уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины, возбужденное по заявлению его матери.

Также экспертиза выявила на теле погибшего признаки криминальной смерти - повреждения в области шеи. Следователи, полиция и криминалисты вышли на след преступника. В марте 2018 года по подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего - житель Республики Башкортостан 1986 года рождения, ранее проживавший в Сургуте. По ходатайству следователя СКР он был заключен под стражу.

Согласно материалам дела, обвиняемый решил завладеть недвижимостью потерпевшего и под предлогом обговорить условия сделки купли-продажи, встретился с сургутянином, которого увез в гаражный кооператив, где задушил. В дальнейшем, тело было спрятано на острове в заранее приготовленной яме.

Уже после убийства обвиняемый понял, что завладеть квартирой не удастся – недвижимость была оформлена на родственников потерпевшего. Через некоторое время мужчина скрылся за пределами округа.

В отношении жителя Башкирии было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Накануне приговором суда мужчина признан виновным ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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