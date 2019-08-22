СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-22T08:21:38+03:00

В Радужном при столкновении «Лексуса» и «Хендай Солярис» пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло накануне в городе Радужный. Пострадали два водителя и пассажир.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 17:25 на улице Казамкина в городе Радужный 28-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лексус», под управлением 53-летней водителя. В результате происшествия оба водителя и 56-летняя пассажирка автомобиля «Лексус» получили травмы.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU