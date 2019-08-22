2019-08-22T07:53:20+03:00
Происшествия

Житель Урая прописал в своей квартире иностранца

Мужчину наказали штрафом
Алена Кульмухаметова
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Житель Урая прописал в своей квартире иностранца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖитель Урая прописал в своей квартире иностранца. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Мировой суд Урая вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

По информации прокуратуры ХМАО-Югре, в июне 2019 года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет по месту своего жительства гражданина Республики Узбекистан, не имея намерений предоставить ему жилое помещение для проживания.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа.

Отметим, что в Югре ежедневно фиксируются случаи фиктивной регистрации иностранцев и граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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