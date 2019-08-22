Житель Урая прописал в своей квартире иностранца
Мировой суд Урая вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
По информации прокуратуры ХМАО-Югре, в июне 2019 года мужчина за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет по месту своего жительства гражданина Республики Узбекистан, не имея намерений предоставить ему жилое помещение для проживания.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа.
Отметим, что в Югре ежедневно фиксируются случаи фиктивной регистрации иностранцев и граждан России.
ИСТОЧНИК KP.RU