2019-08-22T07:41:39+03:00
Общество

В полдень в Ханты-Мансийске начнётся празднование Дня флага России

Концерт закончится флешмобом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В полдень в Ханты-Мансийске начнётся празднование Дня флага России. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ полдень в Ханты-Мансийске начнётся празднование Дня флага России. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

В окружной столице Югры на Центральной площади 22 августа пройдёт празднование Дня государственного флага Российской Федерации.

В этот день в 12.00 состоится митинг-концерт «Под флагом моей страны», с праздником югорчан поздравят представители общественности города, а также творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра «Октябрь». Завершится концерт флешмобом.

Напомним, что 20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил отмечать день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России – триколора. В 2019 году российскому флагу исполняется 350 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лангепасе введён "жёлтый" уровень опасности из-за антитеррористических учений
Спасатели Югры обнаружили сапожки одного из пропавших на рыбалке мальчиков
Житель Башкирии получил девять лет «строгача» за убийство сургутянина семь лет назад
В Радужном при столкновении «Лексуса» и «Хендай Солярис» пострадали три человека
В Ханты-Мансийске общественники приняли после ремонта три участка дорог
Житель Урая прописал в своей квартире иностранца
Погода в Югре 22 августа: переменная облачность и тепло
Программа мероприятий на День флага России в Югре
В Ханты-Мансийске состоится Открытый чемпионат округа по бодибилдингу и фитнесу
В Югре руководителя фирмы будут судить за сокрытие от налоговой 35 миллионов рублей
На фестивале «Клевый берег» для жителей и гостей Ханты-Мансийска запускают бесплатный автобусный маршрут
Возлюбленный юной сургутянки из Белоруссии обокрал её мать и сбежал в Москву
В Приобье Роспотребнадзор на время прикрыл «Рыбный промысел» из-за заразившихся описторхозом челябинцев
Житель Нефтеюганска задержан за кражу вещей из сетевого магазина
Известные спортсмены Нижневартовска проведут мегазарядку
Советчанин через окно проник в чужой дом и украл бензопилу
В Когалыме сотрудники росгвардии поделились книгами с горожанами
В Югре ещё 13 населённых пунктов могут признать местам традиционного проживания коренных хантов и манси
Горе-мать из Нягани задолжала своим детям алиментов почти на миллион рублей
Стобалльники из Югры получат премию по 20 тысяч рублей
Бывший замглавы Лангепаса отдал государству полученный в виде взятки один миллион рублей
В Нижневартовске ремонт дорог контролируют независимые эксперты
В Югре на поиски пропавших на рыбалке мальчиков направлен вертолет со спасателями
Жители Сургута требуют устроить тестирование новых остановок зимой
Полмиллиона рублей перевели югорчане в минувшие сутки мошенникам
Из Ханты-Мансийска вышел первый рейс нового пассажирского судна «Валдай 45Р»
Нижневартовск присоединился к акции «Собери ребёнка в школу»