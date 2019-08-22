СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-22T07:41:39+03:00

В полдень в Ханты-Мансийске начнётся празднование Дня флага России. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры на Центральной площади 22 августа пройдёт празднование Дня государственного флага Российской Федерации.

В этот день в 12.00 состоится митинг-концерт «Под флагом моей страны», с праздником югорчан поздравят представители общественности города, а также творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра «Октябрь». Завершится концерт флешмобом.

Напомним, что 20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил отмечать день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России – триколора. В 2019 году российскому флагу исполняется 350 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU