СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-22T07:13:11+03:00

Погода в Югре 22 августа: переменная облачность и тепло Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 22 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +19,+24 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+24 градусов.

В Сургуте с утра пасмурно, днём ясная погода. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём ставит +16, +22 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём +17, +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU