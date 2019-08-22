Погода в Югре 22 августа: переменная облачность и тепло
В четверг 22 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +19,+24 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+24 градусов.
В Сургуте с утра пасмурно, днём ясная погода. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём ставит +16, +22 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём +17, +23 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU