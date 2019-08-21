СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-21T15:43:19+03:00

Программа мероприятий на День флага России в Югре. Фото с сайта pixabay.com

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Масса мероприятий готовится на 22 августа в Ханты-Мансийском автономном округе. Так югорчане планируют встретить 350-летие флага России.

Так, юбилей триколора жители Урая отметят заплывом на 350 метров через Конду. Заплыв организован по инициативе общественных организаций - федерации плавания, клуба «Моржи» и фитнес-студии «Крылья». Участниками заплыва станут подготовленные спортсмены. Им предстоит преодолеть вплавь порядка 350 метров на другой берег реки. Усложнит задачу то, что в руках пловцы будут держать российский триколор. Все желающие могут поддержать мужественную команду и стать очевидцами этого необычного события. Место проведения – береговая часть в районе впадения Колосьи в Конду. Сбор на месте 22 августа в 18.00.

В Нижневартовске в третий раз пройдет мегазарядка, посвященная Дню флага. Спортсмены и горожане в футболках цвета флага будут делать зарядку. Вартовчан ждут 22 августа в 8.00 на Комсомольском озере.

Песенный батл «Поём по одному и хором под легендарным – триколором!» состоится в Когалыме. Присоединиться к нему можно в 17.40 часов в Парке Победы. Ведущий предлагает всем, у кого в одежде присутствуют бело-сине-красные цвета, принять участие в баттле. Ведущие выбирают исполнителей, знакомят с текстом песен, репетируют и затем все вместе исполняют. Там же пройдёт викторина для детей. Юным когалымчанам будут задаваться вопросы с вариантами ответов на пазлах. Ответившие правильно соберут фигуру в цвет триколора.

В Советском районе в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» будет организован флешмоб «Флаг моего государства». Воспитанники смены «Окуневские зори» в количестве 100 человек под песню Дениса Майданова «Флаг моего государства» исполнят танец. Начало в 17:00. Кульминацией акции станет вынос пятиметрового триколора.

В Сургутском районе в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации состоится спортивно-экстремальный забег чиновников и работников муниципальных учреждений «Крепкий дух». Он пройдёт 24 августа в Лянторе. Место сбора: ул. Эстонских дорожников, 54, лыже-роллерная трасса.

На сегодняшний день сформированы 15 сборных команд, по четыре человека в каждой (три мужчины и одна девушка). Среди заявившихся глава Сургутского района Андрей Трубецкой, главы некоторых поселений, руководители структурных подразделений администрации. Начало в 11:00.

В рамках соревнований спортсмены преодолеют трассу протяженностью около трёх километров с 20-ю различными препятствиями естественного и искусственного происхождения. Например, чиновникам и муниципальным служащим предстоит перебираться через стены из деревянных щитов и заборы из автомобильных колес, веревочные сетки, пройти по колено в воде по берегу реки, спускаться в овраг. На заключительном этапе самым стойким организаторы приготовили небольшой бассейн, в который придется прыгать с 2-х метровой высоты.

За основу забега взят популярный у сторонников здорового образа жизни формат экстремального отдыха типа «Стальной характер», «Гонка героев». Главное в них – не соревновательный момент, а проверка возможностей своего организма и характера.

ИСТОЧНИК KP.RU