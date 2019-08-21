СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-21T15:20:12+03:00

В Ханты-Мансийске состоится Открытый чемпионат округа по бодибилдингу и фитнесу. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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Открытый чемпионат округа по бодибилдингу и фитнесу пройдет 22 сентября в Центре развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», участники соревнований продемонстрируют судьям и зрителям результаты своих летних тренировок в следующих категориях — классический бодибилдинг, бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини, бодифитнес и фит-модель.

Одна из участниц предстоящих соревнования Екатерина Занина весной этого года девушка уже принимала участие в Кубке округа по бодибилдингу и фитнесу, где заняла пятое место в категории фитнес-бикини до 163 см. В этот раз спортсменка настроена улучшить свой результат.

- Участие в турнире в первый раз было чем-то вроде вызова самой себе — смогу ли я за шесть месяцев подготовится к соревнованиям. После соревнований поняла, что могу, во второй раз планирую выступить еще лучше, — рассказала Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU