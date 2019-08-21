На фестивале «Клевый берег» для жителей и гостей Ханты-Мансийска запускают бесплатный автобусный маршрут
Уже в эти выходные, 24 и 25 августа, на берегу реки на территории Рыборазводного завода Ханты-Мансийска пройдет рыбный фестиваль «Клевый берег».
В течении двух дней мастера рыбной ловли будут соревноваться в рамках Открытого Кубка Югры по рыболовному спорту. Кроме того, помимо состязаний на территории завода пройдут всевозможные активности для зрителей и болельщиков: работа площадки «Банный дворик», зона фуд-корта «Рыба моей мечты», детская развлекательная площадка «Рыбачок», мастер-классы и многое другое.
По информации «ЮграМегаСпорт», для всех желающих посетить рыбный фестиваль будут организованы бесплатные автобусы. Они будут курсировать от гостиницы «Олимпийская» до Рыборазводного завода и обратно.
Расписание движения:
24 августа
От гостиницы "Олимпийская" - 8:00, 9:00, 15:30
От Югорского рыборазводного завода - 8:30, 15:00, 16:00.
25 августа
От гостиницы "Олимпийская" - 7:30, 8:30, 15:00 От Югорского рыборазводного завода - 8:00, 14:30, 15:30.
ИСТОЧНИК KP.RU