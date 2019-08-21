2019-08-21T14:36:54+03:00
Общество

На фестивале «Клевый берег» для жителей и гостей Ханты-Мансийска запускают бесплатный автобусный маршрут

Они будут курсировать от гостиницы «Олимпийская» до Рыборазводного завода и обратно
Алена Кульмухаметова
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На фестивале «Клевый берег» для жителей и гостей Ханты-Мансийска запускают бесплатный автобусный маршрут. Фото с сайта pixabay.comНа фестивале «Клевый берег» для жителей и гостей Ханты-Мансийска запускают бесплатный автобусный маршрут. Фото с сайта pixabay.com
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Уже в эти выходные, 24 и 25 августа, на берегу реки на территории Рыборазводного завода Ханты-Мансийска пройдет рыбный фестиваль «Клевый берег».

В течении двух дней мастера рыбной ловли будут соревноваться в рамках Открытого Кубка Югры по рыболовному спорту. Кроме того, помимо состязаний на территории завода пройдут всевозможные активности для зрителей и болельщиков: работа площадки «Банный дворик», зона фуд-корта «Рыба моей мечты», детская развлекательная площадка «Рыбачок», мастер-классы и многое другое.

По информации «ЮграМегаСпорт», для всех желающих посетить рыбный фестиваль будут организованы бесплатные автобусы. Они будут курсировать от гостиницы «Олимпийская» до Рыборазводного завода и обратно.

Расписание движения:

24 августа

От гостиницы "Олимпийская" - 8:00, 9:00, 15:30

От Югорского рыборазводного завода - 8:30, 15:00, 16:00.

25 августа

От гостиницы "Олимпийская" - 7:30, 8:30, 15:00 От Югорского рыборазводного завода - 8:00, 14:30, 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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